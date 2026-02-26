Trabzonspor - Karagümrük Maçı Yarın - Son Dakika
Trabzonspor - Karagümrük Maçı Yarın

26.02.2026 14:31
Trabzonspor, Süper Lig'de Karagümrük'ü konuk edecek. Maç yarın saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yarın oynayacak maçla iki takım Süper Lig'de 12'nci kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2'nci Lig'de karşı karşıya geldi. (O dönemki adıyla Karagümrükspor) İki takım o günden bugüne kadar 11'i Süper Lig, 2'si 2'nci Lig ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 12 galibiyeti, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 8, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.

Ligde 48 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekip ise 13 puanla ligin son sırasında yer alırken, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Kaynak: DHA

15:26
