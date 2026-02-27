Trabzonspor, Karagümrük\'ü 3-1 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hak edilen bir galibiyet aldıklarını ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Galip geldiğimiz için güzel bir akşam. Ama oyunun ilk bölümü özellikle sadece ilk yarıda iyi bir atak hazırlanışı ile her şeyi ile tekrarı olan bir atak. Güzel bir gol, onun haricinde ilk 45 dakika istediğimiz olmadı. Yine üretemeyen, rakibe az da olsa şans veren ama top tamamıyla oyunun ikinci yarısında istediğimiz şeylerin çoğu oldu. Oyunun doğru anlarında arka arkaya gelen iki duran top bence oyunun kolay geçtiği hissini verdi. İkinci yarı gayet iyiydik, hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ederim. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Çok zor bir kadroya karşı oynayacağız. Sakatlarımız var, hazır olmayan oyuncularımız var biliyorsunuz. Ama böyle devam edeceğiz. Bütün oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

'YUHALANMAYI HAK EDEN BİR İLK YARI OLABİLİR'

Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda zor bir maç olacağını aktardığını belirten Tekke, "Bir haftadır oyuncularıma söyledim, bence çok zor bir karşılaşma oynayacağız dedim. Ama mesela bu oynadığımız ilk yarı harbiden yuhalamayı hak eden bir ilk yarı olabilir. Şunu bilmelerini istiyorum. Fatih, Ahmet, Mehmet'e destek değil, Trabzonspor'un bir yolculuğu var. Trabzonspor taraftarı bu statta olunca hele dolu olunca. Mesela ilk yarı o duyguyu ne kadar kendiniz psikolojik olarak birebir iletişim, konuşmalar ne yaparsanız yapın olmuyor bazen. Bazen o ambiyansın doğallığında taraftarın bazen tepkisi ciddi bir enerji veriyor, artı rakiplere de dezavantaj oluyor. İstediğim şey o. Çünkü devamlı söylediğim şey, bu takım hepimizin istediği mükemmel bir takım değil. Biliyoruz bunu biz. Ama bu takım mükemmel işler yaptı yapıyor" şeklinde konuştu.

STANOJEVIC: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İkinci yarının başında duran toptan yedikleri gollerin kendilerini sarstığını dile getiren Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Maalesef iki duran toptan çok kolay goller yedik. Trabzonspor çok iyi bir takım bunu biliyoruz, güçlü bir takım. Farklı kurulumları var. Oyun kurarken duran toplar olsun orta açmalarda olsun iyi bir hocaları var. Devam edeceğiz, savaşacağız, bırakmayacağız. Ama maalesef bugün dediğim gibi ikinci yarının ardından özellikle ilk beş dakikada duran toptan yediğimiz gol bizi çok sarstı. Nasıl olabiliyor bu seviyede bu kadar kolay bir gol yemek onu anlayamıyorum. Ama dediğim gibi biz savaşmaya devam edeceğiz. Bugün aslında daha öncesinde yaklaştık galibiyet. Ardından galibiyet serisi yakalayacağımızı düşünüyordum. Ama maalesef bugün bunun uzağında kaldık" ifadelerini kullandı.