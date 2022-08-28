Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan - Son Dakika
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Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan

28.08.2022 22:33

Trabzonspor deplasmanında ilk kez ilk 11'de yer alan Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Dries Mertens, kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Çıkarın şu adamı oyundan" şeklinde paylaşımlar yaparak Mertens'e eleştirdi.

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada iki takım da hızlı ataklarla etkili olmaya çalışırken, sarı-kırmızılıların Mertens ile kaçırdığı gol çok konuşuldu.

MERTENS'TEN ÇOK ETKİSİZ ŞUT

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Mertens, hızlı atakta Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluştu. Ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Mertens etkisiz bir vuruş yaptı. Genç eldiven Taha gole izin vermezken, sosyal medyada Belçikalı yıldızın kaçırdığı gol fırsatı gündem oldu.

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SON DAKİKA: Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan - Son Dakika
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