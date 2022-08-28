Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan

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Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada iki takım da hızlı ataklarla etkili olmaya çalışırken, sarı-kırmızılıların Mertens ile kaçırdığı gol çok konuşuldu.

MERTENS'TEN ÇOK ETKİSİZ ŞUT

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Mertens, hızlı atakta Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluştu. Ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Mertens etkisiz bir vuruş yaptı. Genç eldiven Taha gole izin vermezken, sosyal medyada Belçikalı yıldızın kaçırdığı gol fırsatı gündem oldu.