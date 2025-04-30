Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili ekip, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON
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