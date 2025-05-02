Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması yaptı. Bordo-mavililer idmanın son bölümünde taktik çalıştı.
Karadeniz temsilcisi, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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