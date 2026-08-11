Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için antrenmanlarını sürdürüyor, teknik direktör Tekke yönetiminde çalışıyor.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve baskı organizasyonu çalışması gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
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