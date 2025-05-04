Trabzonspor Kasımpaşa'ya Konuk Oluyor: 4. Galibiyet Hedefi - Son Dakika
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Trabzonspor Kasımpaşa'ya Konuk Oluyor: 4. Galibiyet Hedefi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. 20.00'de başlayacak maçta, bordo-mavililer son üç karşılaşmasını kazanarak 9 puan elde etti ve şimdi art arda 4. galibiyetini almak istiyor. Takım, kart sınırındaki oyuncular Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan'ın riskiyle karşı karşıya.

04.05.2025 09:40
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

Kaynak: AA

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