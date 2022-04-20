Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

20.04.2022 16:40
Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlık yaşayan Antony Nwakaeme'nin sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlık yaşayan Antony Nwakaeme'nin sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da dün akşam oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında Nwakaeme sol bacağını tutarak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ağrısı olduğunu işaret etmişti. Bordo mavili kulüpten, bugün MR'ı çekilen 33 yaşındaki golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.


Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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