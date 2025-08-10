Trabzonspor - Kocaelispor Maçı Yarın

Trabzonspor ile Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Fatih Tekke ve Selçuk İnan ise teknik adamlık kariyerlerinde 3. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, yarın saat 21.30'da ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı maçlarda 20-9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi 60 gol atarken kalesinde ise 41 gol gördü.

Trabzon'da oynanan maçlar

Trabzonspor, lig tarihinde konuk ettiği rakibi karşısında üstün olan taraf oldu. Bordo-mavililer, kendi sahasında 20 karşılaşmanın 13'nde galip ayrıldı. 4 maçı ise kaybetti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

16 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecekler

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, yeni sezonun ilk maçını Trabzon'da oynayacak. Trabzonspor ile Kocaelispor 16 sezon sonra yeniden karşı karşıya gelecekler. İki ekip en son ligde 9 Mayıs 2009 karşılaştı. Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonunda ise rakibiyle çıktığı sezonun ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

Son 4 açılış maçında kaybetmedi

Bordo-mavililer, sezonun açılış maçlarında son 4 sezonda mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, 2023-2024 sezonunda Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon açılış maçında ise deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fatih Tekke ile Selçuk İnan 3. kez rakip

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerlerinde 3. kez rakip olacak.

Bordo-mavili takımın başında bu sezon mücadele edecek olan Fatih Tekke, Kocaelispor maçıyla yeni sezonun startını verecek. Teknik adamlık kariyerinde, Selçuk İnan'ın çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı iki maçı da kazandı. İstanbulspor'un başındayken Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'un başındayken Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Tekke, bu kez Trabzonspor'un başında İnan'ı yine mağlup etmek için sahaya çıkacak. Selçuk İnan'ın ise hem Tekke'ye hem de Trabzonspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor. - TRABZON