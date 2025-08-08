Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
