Trabzonspor, Kocaelispor'u 1-0 Mağlup Etti

12.08.2025 00:09
Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor, Kocaelispor'u 1-0'la geçerek sezonu galibiyetle açtı.

Nurullah CABRİ/TRABZON, -

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Çağatay Altay, Hüseyin Aylak, Ali Alp

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov (Dk. 77 Visca), Nwakaeme (Dk. 82 Arif Boşluk), Olaigbe (Dk. 63 Sikan), Onuachu (Dk. 77 Augusto)

KOCAELİSPOR: Javanovic, Haidara, Appindangoye, Wieteska (Dk. 21 Diksteel), Ahmet Oğuz, Nonge (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Samet Yalçın (Dk. 86 Furkan Gedik), Cafumana, Mendes, Petkovic, Oğulcan Çağlayan ( Dk. 63 Agyei)

GOL: Dk. 49 Onuachu (Trabzonspor)

SARI KART: Nwakaeme, Okay Yokuşlu, (Trabzonspor) – Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor)

Süper Lig'in 1'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada Okay'ın ortasında topa yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

18'inci dakikada Batagov'un pasında topla buluşan Olaigbe, soldan ceza sahasına girdi, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

26'ncı dakikada Olaigbe'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Onuachu yükseldi. Onuachu'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

31'inci dakikada Nonge'nin ceza sahası içine girerek attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Petkovic'in şutunu Uğurcan Çakır kurtardı.

38'inci dakikada Olaigbe'nin ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

40'ıncı dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan sekerek kornere çıktı.

44'üncü dakikada Nwakame'nin topuk pasında topla buluşan Zubkov'un şutu yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

49'uncu dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

56'ncı dakikada Oğulcan'ın ceza sahası içine indirdiği topla Samet Yalçın buluştu. Samet Yalçın'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı.

61'inci dakikada Olaigbe'nin pasında topla buluşan Nwakaeme'nin cezası sahası dışından yaptığı vuruş üsten auta çıktı.

88'inci dakikada Haidara'nın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Mendes'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

PAPARA PARK'TA AÇILIŞ MAÇINA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Trabzonspor 2025-2026 sezonu açılış maçına özel Papara Park'ta özel etkinlikler düzenlendi. Sosyal medya içerik üreticisi KADM Futbol ekibi ve Twins Project DJ ekibi maç öncesi taraftarları eğlendirdi. Bu etkinliklerle Papara Park'ın yenilenen ışık ve ses sitemi de taraftarın beğenisine sunuldu.

PAUL ONUACHU TARAFTARLA BULUŞTU

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen ve daha sonra Trabzonspor'dan ayrılan Paul Onuachu yaz transfer döneminde takıma geri dönmüştü. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijeryalı yıldız Papara Park'ta 456 gün sonra taraftarın önüne çıktı.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde takıma kattığı, Pina ve Olaigbe Kocaelispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

TRABZONSPOR TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Trabzonspor taraftarı, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.

KOCAELİSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Kocaelispor için ayrılan misafir takım tribünlerinde Kocaeli'nden gelen kalabalık grup maçı takip etti. Tribünün büyük bölümü doldu.

Kaynak: DHA

