Trabzonspor Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves, Muleka
Gol: Dk.17 Onuachu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Uğurcan Yazğılı, Dk. 45+5 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45 Bouchouari, Dk. 45+4 Savic (Trabzonspor)
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
