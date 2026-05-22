Trabzonspor Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trabzonspor Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

22.05.2026 21:57
Ziraat Türkiye Kupası finalinin ilk yarısında Trabzonspor, Konyaspor'a karşı 1-0 önde.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves, Muleka

Gol: Dk.17 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Uğurcan Yazğılı, Dk. 45+5 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45 Bouchouari, Dk. 45+4 Savic (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
