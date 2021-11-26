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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi Açıklaması

26.11.2021 12:32
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de verdikleri şampiyonluk mücadelesine ilişkin, "Şampiyon olduğumuz gün, o şampiyonluk primlerinin nasıl ödeneceğini, gelecek yıl nasıl mücadele edeceğimizi, kadronun finansmanın nasıl sağlanacağını düşüneceğim. Asıl iş o zaman başlıyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de verdikleri şampiyonluk mücadelesine ilişkin, "Şampiyon olduğumuz gün, o şampiyonluk primlerinin nasıl ödeneceğini, gelecek yıl nasıl mücadele edeceğimizi, kadronun finansmanın nasıl sağlanacağını düşüneceğim. Asıl iş o zaman başlıyor. Şampiyon olduğunuz zaman her şeyin yeni başladığı gündür." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, TSYD Trabzon Dergisi'ne verdiği röportajda, bordo-mavili kulüpte 1990 yılında Sadri Şener döneminde ilk defa başladığı yöneticilik sürecini hakkında bilgi verdi.

Başkanlığın sadece hayal edilebilecek bir şey olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, "Allah'ın takdiri olan bir şey. Şartların ve ortamın oluşması ve uygun zaman sizi o noktaya getirebiliyor. 2002 Kasım'da aday olmuştum, gerçekleşmedi ama beklemediğim bir anda 2018 yılında kendimi başkanlık koltuğunda buldum." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, kulüp başkanı olduktan sonra hayatının neredeyse tamamının değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özel ve sosyal hayat ciddi şekilde etkilendi. Özellikle Trabzonspor gibi başarıya susamış, şampiyonluğu hedefleyen, şampiyonluktan başka bir sıralamayı kabul etmeyen, Türkiye Kupası veya Süper Kupa'yı başarısızlık olarak kabul edip teselli mükafatı olarak dahi görmeyen, beklentisi hep çok yüksek düzeyde olan ama ekonomisi dibe vurmuş, teknik olarak iflasta bir kulübe geldik. Hem ekonomisini toparlayıp hem yarışın içinde tutmak ve arzulanan başarıyı gerçekleştirmek için harcadığınız çaba, her şeyden fedakarlık etmenizi gerektiriyor. Aileden, sosyal hayatınızdan, o zamana kadar içinde bulunduğunuz hayatın çok dışında bir hayat yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Yüzde 80-90 hayatınız değişiyor. Ancak attığımız her gol, aldığımız her 3 puan, oynadığımız iyi futbol, geriye düştüğümüz zaman çevirdiğimiz her maç beni en çok sevindiren şey, işin en keyifli tarafı."

Trabzonspor'un ekonomik stabilizeyi sağlayan, gelir-gider dengesini sürdürebilir bir yapıya oturtan bir kulüp olduğunu aktaran Ağaoğlu, bunun sürdürülebilir olmasının kolay olmamasına rağmen gelir artırıcı projeleri uygulamaya koyduklarını aktardı.

"Bugün planlanan noktada mıyız? Evet, bugün o noktadayız"

Ağaoğlu, göreve geldiklerinde çok ciddi finansal sıkıntılar yaşadıklarının altını çizerek, "Ekonomik olarak battığınız zaman birisi çanta içinde 185 milyon avroyu önüne koymadıkça potansiyel gelirlerinizi hesaplayarak ekonomik program oluşturduğunuzda 3, 4, 5 seneye ihtiyacınız olduğunu görüyorsunuz. Finansal sıkıntıları ortadan kaldırmayan, 7 ay borcu ödenmeyen, 100 üzerinde icra davası, FIFA'da 32-34 takip dosyasının olduğu bir dönemde, 'biz önümüzdeki dönem şampiyonuz' deseydik gerçeklikten uzak, hayalperest yaklaşım olurdu. O gün yaptığınız hesaplar, planlar onu gösterdi. Bugün planlanan noktada mıyız? Evet, bugün o noktadayız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor camiasının desteğini almalarının, yaşanılan sıkıntılı dönemlerde kendilerine inanılmaz bir destek sağladığını anlattı.

Kulüpte alınan görevlerde fizik, sportif ve psikolojik taraflarının olduğunu belirten Ağaoğlu, "Eğer birlik, bütünlük, camiadan destek yoksa üç ayaklı masanın bir ayağı eksik demektir, başarılı olma şansınız yoktur. Taraftarın desteği arkanızda değilse başarılı olma şansınız yok, sıkıntılı süreçteyseniz yıkılır gidersiniz. Tekrar yönetim oluşur. Onun başarılı olması için yine aynı şeylere olgulara ihtiyaç vardır. O sağlanamazsa o gider bir başkası gelir. O sıkıntıyı ortadan kaldırılıp arzu edilen, istenilen seviyeye ulaşmak hemen hemen imkansız gibi bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, şansı olsa Türk futbolunun yapısını değiştirmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Profesyonel futbol takımlarının, Türk futbolunun hem finansal hem idari anlamda iyi yönetilmesini, La Liga modelinin uygulanmasını isterdim. TFF'nin müsabaka takvimini, transfer politikası uygulamasını, müsabaka organizasyonlarını belirlemesini, milli takım sorumluluğu ile sınırlı kalmasını, diğer bütün işlerin profesyonel futbol kulüplerinin sorumluluğunda olmasını isterdim. Ülkede profesyonel futbolu, profesyonel kulüplerin oluşturacağı yapının yönetmesini isterdim."

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında camianın üzerinde geçmişten gelen bir gerginliğin olduğunu anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"İçeriden ve dışarıdan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı Trabzonspor takımı hak ettiği başarıyı elde edemedi. Bunun yaratmış olduğu gerginlik var. Bu gerginliğin neticesinde bu ifadeler kullanılıyor. Trabzonspor şampiyon olduğu takdirde ben bir sonraki seneyi düşüneceğim. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir kadro ile mücadele edeceğiz, bunu düşüneceğim, ekonomiyi düşüneceğim. Geldiğim zaman 3-4 sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olmayacağı şüphesi olsaydı zaten gelmezdim. İnsanların duygularıyla, heyecanlarıyla oynamak gibi bir şey olurdu. Bir şeylere inanarak Trabzonspor'u hak ettiği noktaya taşıyacağımıza inandığımız için göreve geldik. Bugün o noktadan uzak değiliz."

"Kimse benden duygu patlaması beklemesin"

Ağaoğlu, takımı en iyi noktaya taşıyacaklarına inandıkları için göreve geldiklerini belirterek, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Camianın desteğiyle yapmış olduğumuz işlerin önemli kısmının doğru olmasından kaynaklanan kararlar bizi bu noktaya taşıdı. Trabzonspor şampiyon olduğu zaman kimse benden duygu patlaması beklemesin. Ben işimi yapıyorum, onun gerilimi var. Fay hattı gerildi. Gerildiği zaman Allah korusun 7,8-8,2 depremlerle karşılıyorsunuz. Ben bu işin sorumlu olan tarafındayım. Başkan değil de taraftar Ahmet Ağaoğlu olsaydım aynı şeyleri düşünürdüm. Ben bu heyecanı 2010-2011, 2004'de yaşadım. 1996'da yoğun olarak yaşadım. İçine düştüğüm hayal kırıklığı ile psikolojik olarak kendimi toparlamam uzun zaman aldı. Bugün sorumlu konumdayım, rotayı çizen biziz, gemi kaptanı biziz. Geminin kaptanın dümeni bırakıp ellerini havaya kaldırıp koşması beklenemez. Bu işin sorumluğu bizde olduğu için soğukkanlı olmalıyız. Şampiyon olduğumuz gün, o şampiyonluk primlerinin nasıl ödeneceğini, gelecek yıl nasıl mücadele edeceğimizi, kadronun finansmanın nasıl sağlanacağını düşüneceğim. Asıl iş o zaman başlıyor. Şampiyon olduğunuz zaman her şeyin yeni başladığı gündür."

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sık sık taraftar desteğini vurguladığını anımsatan Ağaoğlu, "Onların enerjisi, büyük takım olmanın en önemli özelliği. Taraftarın desteği ile biz o gün hem ekonomik hem sportif olarak bu sürecin üzerinden geldik. Şampiyonluğun hedeflediği noktada yönetimin, teknik heyetin, oyuncuların ortaya koyacağı performansın yanında taraftarın vereceği destek çok çok önemli. Trabzonspor zirveye tırmanmaya başladığı her zaman algılarla önü kesilmeye çalışılmıştır. İçerde ve dışarda camia bu tür algılara duyarlı, dirençli olmalı, bütün enerjisini takımı desteklemek yolunda kullanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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