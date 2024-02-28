Trabzonspor Kulübü Hakem Kararları ve VAR Uygulamasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü Hakem Kararları ve VAR Uygulamasıyla İlgili Açıklama Yaptı

Trabzonspor Kulübü, hakem kararları ve VAR uygulamasıyla ilgili yapılan açıklamada, hakemlerin Trabzonspor ve Anadolu takımlarıyla ilgili görüşlerini adil bir şekilde veremediği belirtildi. Açıklamada, Trabzonspor'un haksızlığın karşısında dik duracağı ve haklının hakkını savunmaya devam edeceği vurgulandı. Kulüp, taraftarların desteğinin en büyük güç olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.

28.02.2024 23:35  Güncelleme: 23:39
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Trabzonspor Kulübünden, hakem kararları ve VAR uygulamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Trabzonspor olarak gerek kazandığımız gerekse de puan kaybettiğimiz maçlarda net bir şekilde hakemlerle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan, birtakım çevrelere yaranabilmek için kılı kırk yarıp adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'un dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracak, haklının hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçlar kazanılır, kaybedilir. Kupalar kazanılır, şampiyonluklar kaçırılır. Ancak kulüplerin emeğini, milyonlarca taraftarın sevdasını, milyarlarca liralık bir marka değerini böylesine kötü yönetirseniz Trabzonspor bu gece olduğu gibi yine ayakta kalır ama Türk futbolu erir, yok olur. Dünyanın en büyük şehir takımının şanlı taraftarları sadece sahadaki değil saha dışındaki rakiplerimizle de mücadele edebilmemiz için sizin desteğiniz sahip olduğumuz en büyük güç. Bugün stada gelen, gelemeyen tüm bordo-mavi yüreklere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü Hakem Kararları ve VAR Uygulamasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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