Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı

26.08.2022 23:18
Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı

Trabzonspor Kulübü, Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Trabzonspor Kulübü, Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın futbolcusu Jean-Philippe Gbamin ile kiralık olarak bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Everton'dan bedelsiz olarak kiralanan Fildişi Sahilli oyuncuya, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece saatlerinde kente gelmişti.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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