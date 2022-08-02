Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sağlık durumu - Son Dakika
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Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sağlık durumu

02.08.2022 20:36
Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sağlık durumu

Trabzonspor Kulübünden, futbolcu Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübünden, futbolcu Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sağlık durumu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sağlık durumu - Son Dakika
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