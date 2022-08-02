Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sağlık durumu - Son Dakika

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