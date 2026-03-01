Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmanın ardından sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kupaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?