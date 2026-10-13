Trabzonspor, KuPS Kuopio'da 804 günlük Avrupa galibiyet hasretini bitirmek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor, KuPS Kuopio'da 804 günlük Avrupa galibiyet hasretini bitirmek istiyor

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımına konuk olacak. Avrupa kupalarında 804 gün aradan sonra galip gelmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Thomas Reis yönetimindeki ilk Avrupa maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 804 gün aradan sonra galip gelmeye çalışacak.

Bordo-mavili takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok ekibini 1 Ağustos 2024'te 1-0 yendiği maçın ardından Avrupa kupalarında oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İsviçre temsilcisi St. Gallen'e kendi evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.

Bu sezon ilk iki maçını kaybetti

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a sahasındaki ilk maçta 1-0, deplasmanda ise 4-0 kaybetti.

Ferencvaros karşısında turu geçemeyerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Karadeniz ekibi, Finlandiya temsilcisi karşısında galip gelmesi halinde Avrupa'da 804 günlük galibiyet özlemine son vermiş olacak.

Thomas Reis ile ilk galibiyet peşinde

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde Avrupa'daki ilk karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

Daha önce Samsunspor'da görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi tecrübesi edinen Reis, bordo-mavili takımla bu kupadaki ilk maçında galibiyet yaşamaya çalışacak.

Kaynak: AA
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