Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı! - Son Dakika
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Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!

15.03.2022 15:52

Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından kutlamalarda taraftarından havaya ateş açmaması için "#MutluluğaKurşunSıkma" ve "TaraftarHikayeleri" hashtagiyle paylaşımlarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havaya ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti. Bordo-Mavililer, kutlamalarda taraftarından havaya ateş açmaması için çağrıda bulundu.

"MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA"

Bordo-mavili kulüp, "#MutluluğaKurşunSıkma" ve "TaraftarHikayeleri" hashtagiyle yaptığı paylaşımda, Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de, omuriliğine "yorgun mermi" saplanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa'nın babası Mustafa Atıcı'nın röportajına yer verdi.

"KENDİ ELLERİMLE TOPRAĞA VERDİM"

"15 yaşındaki oğlu Emir'i katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcı'nın haykırışı: 'Bu son olsun!" başlığının kullanıldığı röportajda baba Atıcı, başkalarının bu tür acıları yaşamaması için havaya silah sıkılmamasını istedi.

"Senin sevincinde sarıldığın silah, benim sevincimde ve üzüntümde sarılacağım evladımı aldı benden" diyerek çağrısda bulunan Atıcı, 15 yaşındaki oğlunu 11 Ağustos 2021'de kendi elleriyle toprağa verdiğini, eşinin hala Emir'in bluzu ile uyuduğunu söyledi.

"ŞU SİLAHI ELİNİZE ALMAYIN"

Oğlunun merhametli bir çocuk olduğunu dile getiren Atıcı, "Bir insanın bir anlık zevki için ben bir ömür acı çekiyorum, çekeceğim. Allah aşkına şu silahı elinize aldığınızda lütfen gözünüzün önüne ben geleyim, eşim gelsin, ailem gelsin, benim güzel kuzum gelsin gözünüzün önüne, şu silahı elinize almayın, kurban olayım, şu silahı elinize almayın. Emir son olsun, Emir gibi evlatlar ölmesin, kimse acı çekmesin" dedi.

KULÜP İLETİŞİME GEÇTİ

Atıcı, Trabzonspor Kulübü'nün kendisini aradığını belirterek, "'Bu acınızı anlatmak ve silah olayına engel olmak istiyoruz, sizin için ne yapabiliriz?' dediğinde çok büyük mutluluk duydum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir kişiyi dahi bu yoldan çevirebilirsem, o bir kişinin dahi silahını ona bıraktırabilirsem, benim için kardır, artıdır." dedi. Baba Mustafa Atıcı, insanların sevinçlerini silahla değil, yanlarında bulunan sevdiklerine sarılarak paylaşmaları gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan videoda, Emir Yuşa Atıcı'nın fotoğraflarına ve baba Atıcı'nın stadyumda maç izlerken çekilen görüntülerine de yer verildi.

Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
YORUMLAR
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Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor

Trabzonspor, Medya, Silah, Baba, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı! - Son Dakika


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