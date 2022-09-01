Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek

01.09.2022 22:55

Trabzonspor, Lille forması giyen eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna dahil etti. Özel uçakla İstanbul'a gelecek milli futbolcu, Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek.

Maxi Gomez'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı da renklerine bağladı. Bordo-mavililer eski futbolcusunu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı renklerine bağladı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek. Özel uçakla İstanbul'a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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