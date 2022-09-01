Maxi Gomez'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı da renklerine bağladı. Bordo-mavililer eski futbolcusunu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı renklerine bağladı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek. Özel uçakla İstanbul'a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Son Dakika › Spor › Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek - Son Dakika