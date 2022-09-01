AK Partili bir başkan daha polislere saldırdı! O anlar kamerada

Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek - Son Dakika

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