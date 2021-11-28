Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an

Süper Lig'in 14. haftasında namağlup lider Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük'le karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısının son anların Nwakaeme damga vurdu.

NWAKAEME BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Djaniny, ceza alanında boş durumdaki Nwakaeme'ye topu yolladı. Kalecinin öne çıkmasıyla bomboş pozisyonda kalan Nijeryalı futbolcu direk dibinde topu ağlara gönderemedi. Pozisyonun ardından bu fırsatı kaçırdığı için büyük şaşkınlık yaşayan Nwakaeme, sosyal medyada da gündemin zirvesine oturdu.