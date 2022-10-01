Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor maçının ardından

01.10.2022 20:41

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Naim GÜLVEREN KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Her iki takımın teknik direktörü karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki ilişki bizim için çok önemli. Biz bunu önemsiyoruz. Daha önce birbirlerini kardeş takım olarak ilan etmiş iki takımın ilişkilerinin devam etmesi gerekiyor. Kupa maçından bazı şeyler kalmış olabilir ama bizim saha içi ve saha dışı reaksiyonlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum dedi.

'ÜMİT HOCAYI ÇOK TAKDİR ETTİĞİMİ SÖYLEYEMEM'

Maçın hakemi Ümit Öztürk'e de tepki gösteren Atan, Bizim hakemlerle mücadele ederek kazanmamız imkansız. Ben 3 sene boyunca hiç hakemlerle ilgili konuşmadım. Ama Onur'un bir müdahalesi var. Aleyhimize bir penaltı veriliyor. Ümit hocayı çok takdir ettiğimi söyleyemem o da benim için aynı şeyi söyleyebilir. Ama ben bu kadar bilimin içinde yapılan bu hatayı olumlu karşılamıyorum. Bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. İşin sonunda ben liyakatten yanayım. Nasıl biz hata yaptığımız zaman işimizden oluyoruz. Liyakatin her alanda olması gerektiğini düşünüyorum. İlk yarı oyunu iyi oynadık. Ama risk aldıktan sonra oyun bir anda lehimize döndü. Kendi yaptığımız hatadan dolayı maç bir anda döndü. seyircimiz çok iyiydi bizi çok iyi desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarı bizim için her zaman önemli. Söylediğim gibi saha içi ve saha dışı reaksiyonlara dikkat etmemiz lazım ifadelerini kullandı.

AVCI ÇAĞDAŞ HOCA FUTBOLA ÇOK İYİ ŞEYLER KATIYOR

Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, Oyun organizasyonları olan özellikle Türk futbolunun son dönemde oyun olarak yetiştirdiği Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Çağdaş hoca çıktığı günden itibaren oyun organizasyonları ile beraber futbola çok iyi şeyler katıyor. Taraftarın bize yaptığı şeyden dolayı gösterdiği nezaketten dolayı da Çağdaş hocaya teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

ABDULLAH AVCI TRİBÜNLERE SİTEM ETTİ

Kayserispor tribünlerinin verdiği tepkiye de dikkat çeken Avcı, Benim Kayseri'de çok önemli dostlarım var. Berna başkan ile de görüşüyoruz. Oyuncusu, teknik ekibi ve yöneticileri ile bir sorunumuz yok. Ama tribünlerin bize verdiği tepki için ne yapmamız gerekiyor Bugün kaybetsen de kazansa da 24 saat sonra bu oyun bitiyor. Tribüne karşı bir saygısızlık yok. Rakip takımla, oyuncularıyla bir sorunumuz yok .Trabzonspor camiasının ne yapması gerekiyor Bu bir sitem mi Başka bir şey mi onu belirtmek istedim dedi.

TRABZONSPOR HER YARIŞIN İÇİNDE OLACAK

Trabzonspor'un geçiş döneminde olduğunu da belirten Avcı, Rakibin oyun planları vardı. Üçüncü bölgede duran oyunda baskıyı değiştirdik. Bu fikir ekibimden geldi. Bana da mantıklı geldi. Akan oyunda baskı yapamayız. Bekledik. Rakip bazen ileri gitti. Bazen onları kapattık. Oyun ilk yarıda beni tatmin etmedi. Özellikle geçişlerden yakaladığımız önemli 3-4 pozisyon vardı. Duran toptan, set oyunundan önemli pozisyonlarımız vardı. Topa sahip olarak şiddetli bir baskı yaptık. Bunu yaparak rakibi yorduk. Oyun ikinci yarı itibariyle beni tatmin etti. Organizasyonu olan zor bir takımdan deplasmanda galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor oyunlar kolay oyunlar değildir. İkinci yarı oyunu domine ettik. Siopis'i çıkardık ve topa daha çok sahip olduk. Doğru bir karardı ve maçı kazandık. Geçen sene 60 gole katkı yapan 3 oyuncum yok. Birisinin kolu kırıldı. Diğeri satıştan gitti. Geçiş dönemine sağlıklı giriyoruz. İnişler çıkışlar olacak ama Trabzonspor her yarışın içinde olacak. Özellikle kasım ayına kadar bir geçiş dönemi olacak değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

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