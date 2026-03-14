Trabzonspor, Manisa Basket'i 96-92 Yendi

14.03.2026 18:34
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket'i 96-92 ile geçti.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Trabzonspor: Reed 34, Berk Demir 4, Yeboah 3, Taylor 15, Delgado 12, Tinkle 13, Alican Güney 2, Hamm 6, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 5

Glint Manisa Basket: Smith 19, Mintz 32, Altan Çamoğlu, Johnson 4, Pereira 4, Stevenson 9, Yiğit Onan 4, Starks 8, Buğra Çal 3, Hassan Martin 9

1. Periyot: 24-19

Devre: 47-47

3. Periyot: 71-75

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.29 Tinkle (Trabzonspor), 37.18 Altan Çamoğlu (Glint Manisa Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 96-92 yendi.

Çekişmeli başlayan mücadelede Trabzonspor; Delgado, Yeboah ve Reed'le sayılar bularak ilk çeyreği 24-19 önde geçti.

İkinci periyoda daha etkili başlayan konuk ekip, Yiğit Onan ve Hassan Martin ile sayılar buldu. Bordo-mavililerin top kayıplarını da iyi değerlendiren Manisa ekibi, Smith ve Mintz'in peş peşe sayılar bulmasıyla 17. dakikada skoru 38-36'ya getirdi. Oyunu domine etmeye çalışan bordo-mavililer, savunmada Berk Demir, hücumda Taylor ile karşılık vererek devreyi 47-47'lik beraberlikle bitirdi.

Üçüncü periyotta etkili oyununu devam ettiren konuk ekip, 22. dakikada Mintz'le öne geçmeyi başardı: (47-49). Pereira ve Smith'le daha etkili oynayan Glint Manisa Basket, üçüncü çeyreği 75-71 önde tamamladı.

Son çeyrekte taraftarın desteğini arkasına alan bordo-mavililer, oyun üstünlüğünü yakaladı. Trabzonspor, Delgado'nun ribauntları ve Taylor'ın sayılarıyla maçtan 96-92 üstün ayrıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki at eti skandalına Başkan Seçer’den cevap: Mağdur olan biziz Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez’i silip attı Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı
Bünyamin Gezer’den Galatasaray’ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

18:58
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11’leri belli oldu
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11'leri belli oldu
18:51
Jhon Duran, Gedson Fernandes’i üzdü
Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
