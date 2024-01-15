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Trabzonspor, Manisa FK maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Manisa FK maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Bitexen Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise çeşitli antrenman çalışmaları gerçekleştirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Manisa FK maçı için hazırlıklara başladı
15.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:13
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda sahasında Manisa FK ile 18 Ocak Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'de dün Bitexen Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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