Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleriyle ilgili açıklama yaptı

Trabzonspor, antrenmanlarını gerçekleştirdiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

06.01.2025 16:34
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Trabzon spor, antrenmanlarını gerçekleştirdiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak, bu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını önemle vurgulamak isteriz. Kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin, herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanımızın Trabzon ziyaretleri kapsamında Trabzonsporumuza yönelik duyurduğu müjdeler, Papara Park'ın ticari alanlarının kiralanması ve 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsisi camiamız için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bahsi geçen müjdeli gelişmeleri gölgelemek amacıyla, bazı çevrelerce gerçeği yansıtmayan haberlerin ortaya atılması üzücüdür. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerimiz Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Ömer Bulut'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı sunuyor; büyük Trabzonspor camiasının ve spor kamuoyunun bu tür spekülasyonlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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