SPOR Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.10.2022 15:23

SPOR Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdüSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) ? Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşılaşacağı Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) ? Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşılaşacağı Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Monaco maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

GBAMIN SAKATLIKTAN ÇIKTI

Trabzonspor'da önceki gün Djaniny'nin ardından bugün de Jean-Philip Gbamin sakatlıktan çıkarak çalışmalara başladı. Ayağındaki sakatlık nedeniyle ligin 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor maçında olmayan ve bir süredir idmanlara çıkmayan Jean-Philippe Gbamin bugün takımla birlikte çalıştı. Bordo mavililerde tedavileri süren Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Asan, Monaco hazırlıklarına katılmadı.

'BAY ENERJİ'

Trabzonspor, sosyal medya hesabından bugün yapılan Monaco maçı hazırlıklarından video yayınladı. Takımın hareketli oyuncularından Manolis Siopis'in yer aldığı ve 'Bay Enerji' başlığıyla yayınlanan idman görüntüleri beğeni aldı.

TRABZONSPOR YARIN MONACO'YA GİDECEK

Trabzonspor, 6 Ekim Perşembe günü oynayacağı Monaco maçı için yarın saat 12.30'da havayoluyla Monaco'ya hareket edecek. Bordo mavililer, TSİ saat 18.30'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Marek Hamsik'in basın toplantısının ardından son idmanını TSİ 19.30'da II. Louis Stadyumu'nda yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
18:21 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 20:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement