Trabzonspor, Noah Saviolo'yu Transfere Etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Noah Saviolo'yu Transfere Etti

Trabzonspor, Noah Saviolo\'yu Transfere Etti
09.06.2026 10:30
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Trabzonspor, 22 yaşındaki Portekizli Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Vitoria'den transfer ettiği Noah Saviolo ile kulüp tarihindeki 205. yabancı futbolcusuna imza attırırken, 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili takımın kadrosuna kattığı 5. Portekizli isim oldu.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasını sürdürürken 22 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Saviolo transferiyle birlikte bordo-mavililer, 58 yıllık tarihinde 205. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmış oldu.

Karadeniz ekibi, tarihindeki ilk yabancı transferini 1970-1971 sezonunda Romanyalı futbolcu Reculen Koska ile gerçekleştirirken, Süper Lig dönemindeki ilk yabancı oyuncu transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh ile yaptı.

En fazla Brezilyalılar tercih edildi

Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekipte en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı futbolcular oldu. Karadeniz temsilcisi, bugüne kadar 18 Brezilyalı oyuncuyla sözleşme imzalarken; 9 Belçikalı, 8'er Ukraynalı, Slovakyalı, Polonyalı ve Nijeryalı futbolcuyu transfer etti.

Bordo-mavililerin tarihinde 4. Portekizli

Noah Saviolo, Trabzonspor forması giyen 4'üncü Portekizli futbolcu olarak kulüp tarihine geçti. Daha önce bordo-mavili ekipte, Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro Portekizli oyuncular olarak görev yapmıştı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Noah Saviolo'yu Transfere Etti - Son Dakika

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