Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile Anlaştı - Son Dakika
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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile Anlaştı

Trabzonspor, Shaktar Donetsk'ten Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncunun transferinin resmi duyurusunun UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yapılması bekleniyor.

29.01.2025 00:58
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TRABZONSPOR'UN 3'üncü Ukraynalısı Oleksandr Zubkov oldu. Bordo-mavililer, Shaktar Donetsk'in sağ kanat oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Trabzonspor transferde rotayı Ukrayna'ya çevirdi. 2024-25 ara transfer döneminde ilk hamlesini Shakhtar Donetsk'in genç oyuncusu Dnylo Sikan ile yapan bordo-mavililerin, yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. 1,82 boyunda ve 28 yaşında olan tecrübeli oyuncunun transferinin Shakthar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maçtan sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Ukrayna, Donetsk, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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