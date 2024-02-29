Trabzonspor Onuachu\'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR\'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü

Tolga Arslanoğlu:

Adalet size de lazım olacaktı ve oldu da. 1996’dan beri sırf Fenerbahçe’ye karşı olacaksınız diye, Galatasaray’ı öyle kayırdınız ki. Tabiki futbolcunuza geçmiş olsun. Ama yıllardır bu düzene sadece, konu Fenerbahçe olunca karşı çıktınız. Diyecek pekte birşey yok. Görün artık Trabzonlular, hakkınızı yiyen Fenerbahçe değil, 30 senedir Galatasaray.