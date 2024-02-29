Trabzonspor Onuachu'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Onuachu'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.

29.02.2024 15:37  Güncelleme: 16:00
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta darbe alan Onuachu'nun yapılan MR kontrolünde kolunda ezilme ve kısmi kırık tespit edildi.

Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili bir paylaşım yapan bordo-mavililer paylaşıma "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü" notunu düştü.

Trabzonspor Onuachu'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü

Ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Trabzonspor Onuachu\'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR\'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Onuachu'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tolga Arslanoğlu: Adalet size de lazım olacaktı ve oldu da. 1996’dan beri sırf Fenerbahçe’ye karşı olacaksınız diye, Galatasaray’ı öyle kayırdınız ki. Tabiki futbolcunuza geçmiş olsun. Ama yıllardır bu düzene sadece, konu Fenerbahçe olunca karşı çıktınız. Diyecek pekte birşey yok. Görün artık Trabzonlular, hakkınızı yiyen Fenerbahçe değil, 30 senedir Galatasaray. 18 27 Yanıtla

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SON DAKİKA: Trabzonspor Onuachu'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü - Son Dakika
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