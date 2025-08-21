Trabzonspor Oulai'yi Transfer Etti

Trabzonspor, Fransa'nın Bastia takımından kadrosuna kattığı Christ Oulai ile 197'nci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

19 yaşındaki orta saha oyuncu Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu.

Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.

7'nci Fildişi Sahilli oyuncu

Christ Oulai, Trabzonspor tarihinde 7'nci Fildişi Sahilli oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Zokora, Sol Bamba, Kouassi, Gervinho, Gbamin ve Pepe forma giymişti.

Doğan döneminde 27 yabancı transfer

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 27 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe ve Olulai kadroya katıldı.