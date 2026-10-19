Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
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Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattı

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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanışında Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ev sahibinin gollerini 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Salah atarken, Trabzonspor haftayı galibiyetle tamamladı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 63 Folcarelli), Fabinho, Salah, Muçi (Dk. 90 Cenk Özkacar), Aral Şimşir (Dk. 80 Saviolo), Franculino (Dk. 90 Umut Nayir)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 İlhan Fakılı), Salih Özcan (Dk. 90 Kartal Kayra Yılmaz), Miretti (Dk. 77 Ouattara), Olaitan (Dk. 85 Ndidi), Cerny (Dk. 77 Oh), Trossard, Vlahovic

Goller: Dk. 21 Ozan Tufan, Dk. 71 Salah (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Miretti, Dk. 60 Emirhan Topçu, Dk. 83 İlhan Fakılı, Dk. 90 Ouattara (Beşiktaş), Dk. 33 Fabinho (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

54. dakikada Cerny'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Vlahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topa sahip oldu.

64. dakikada Cerny'in sağdan ortasında Miretti'nin gelişine şutunda, top üsten auta gitti.

70. dakikada Cerny'in sağ taraftan getirdiği topta son olarak Trossard'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun düzgün vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Franculino'nun pasında ceza alanı içinde Salah, topu yerden filere gönderdi: 2-0

79. dakikada İlhan Fakılı'nın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

82. dakikada Nübel, önce Saviolo'nun ardından da Salah'ın şutlarında topu önleyerek mutlak pozisyonlarda gol izni vermedi.

87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, Onana topu kornere çeldi.

Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigPapara ParkTrabzonsporOzan TufanBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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