Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Maç kafilesinde Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan ve diğer futbolcular yer aldı.

17.05.2024 16:58
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanın diğer bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Trabzonspor'un 22 kişilik maç kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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