Trabzonspor, Rene Mitongo'yu Transfer Etti

Trabzonspor, Belçika'nın Standard Liege Kulübü'nden 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'yu 4+1 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Rene Mitongo'nun kesin transferi konusunda Standard Liege Kulübü ile anlaşıldığı belirtildi.

Standard Liege Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avronun üç taksit halinde ödeneceği belirtilen açıklamada, "Standard Liege'e futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Açıklamada, Belçikalı oyuncuya her bir futbol sezonu için 675 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde 2030-2031 futbol sezonunda ise 780 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.