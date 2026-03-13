Trabzonspor - Rizespor Rekabeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor - Rizespor Rekabeti

13.03.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak, galibiyetlerde 29-9 önde.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.

Trabzonspor evinde 2 kez mağlup oldu

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi.

Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.

En farklı galibiyetler

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Rizespor Rekabeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:18:37. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor - Rizespor Rekabeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.