Trabzonspor, Rizespor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51.dakikada Muçi ile gelişen Trabzonspor atağında topu arka direğe doğru çıkardı. Zubkov'un kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu ağlarla buluşturdu. 1-0
54.dakikada Ozan Tufan'ın ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
87. dakikada Zeqiri'nin ortasında Pierrot'un kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan (Umut Nayir dk.75), Nwaiwu, Savic, Lovik (Zubkov dk. 46), Oulai, Folcarelli, Augusto (Pina dk. 65), Muçi (Okay Yokuşlu dk. 89), Mustafa Eskihellaç (Salih Malkaçoğlu dk. 89), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu, Nwakaeme
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Zeqiri dk86), Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı ( Muhammed Buljubasic dk. 86), Papanikolaou, Mebude (Antonio Augusto dk. 65), Olawoyin ( Emrecan Bulut), Mihaila, Halil Dervişoğlu (Pierrot dk. 74)
Yedekler: Erdem Canpolat, Atillla Mocsi, Emir Ortakaya, Bayram Berk Çapoğlu, Furkan Orak
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Onuachu (dk. 51) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Papanikolaou, Mihaila (Çaykur Rizespor) - TRABZON
