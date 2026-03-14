Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Rizespor'u 1-0 Geçti

14.03.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51.dakikada Muçi ile gelişen Trabzonspor atağında topu arka direğe doğru çıkardı. Zubkov'un kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu ağlarla buluşturdu. 1-0

54.dakikada Ozan Tufan'ın ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Zeqiri'nin ortasında Pierrot'un kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan (Umut Nayir dk.75), Nwaiwu, Savic, Lovik (Zubkov dk. 46), Oulai, Folcarelli, Augusto (Pina dk. 65), Muçi (Okay Yokuşlu dk. 89), Mustafa Eskihellaç (Salih Malkaçoğlu dk. 89), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu, Nwakaeme

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Zeqiri dk86), Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı ( Muhammed Buljubasic dk. 86), Papanikolaou, Mebude (Antonio Augusto dk. 65), Olawoyin ( Emrecan Bulut), Mihaila, Halil Dervişoğlu (Pierrot dk. 74)

Yedekler: Erdem Canpolat, Atillla Mocsi, Emir Ortakaya, Bayram Berk Çapoğlu, Furkan Orak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Onuachu (dk. 51) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Papanikolaou, Mihaila (Çaykur Rizespor) - TRABZON

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 00:12:19. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Rizespor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.