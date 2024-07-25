UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: MFK Ruzomberok
Hakemler: Bastian Dankert, Lasse Koslowski, Rene Rohde (Almanya)
Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Chobot
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Ruzomberok ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?