Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası yaptığı açıklamada, golü doğru zamanda bulduklarını ve iki maçı gol yemeden kazanmanın önemli olduğunu belirtti. Avcı ayrıca, Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkmasının 50. yılını kutladıklarını ve büyük bir camianın parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana ise Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunu ve organizasyon açısından kendilerinden çok farklı olduklarını söyledi.

02.08.2024 00:15
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sahasında Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Doğru zamanda golü bulduk. İki maçı gol yemeden kazanmak son derece önemliydi." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkmasının 50'i yılının kutlandığını hatırlatarak, "Tekrar bir nostalji oldu. Çocukluğumuzun geçtiği bir süreçti. Böyle büyük bir camianın, Türkiye'de şampiyonluklar yaşamış, Türk futboluna önemli izler bırakmış böyle büyük bir camianın bir parçası olmak beni son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu tarihin içine yakın zamanda güzel hikayeler yazdık. Umarım bu tarihin içine yakın zaman da yine bir şeyler ilave edersek bizi son derece mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

İlk maçı 2-0 kazandıklarını hatırlatan Avcı, "Doğru zamanda golü bulduk. İki maçı gol yemeden kazanmak son derece önemliydi." diye konuştu.

Taraftara teşekkür eden Avcı, "Geçen sezonun son aylarında beraber olamadık. Bugün yeni transferlerle beraber harika bir destek veriyorlar. Transferlerimizi her seferinde hem destek veriyor hem alkışlıyorlar. Yeni gelen oyuncuların hepsi doğru mesajlar veriyor, doğru performanslar sergiliyor. Eksiklerin tamamlanmasıyla beraber daha hızlı, daha agresif, daha topa sahip olup oynayan bir takım olma yolunda bu galibiyetlerin ne kadar değerli olduğunu bir sonraki maçlarda daha iyi anlayacağız. Yeni gelenleri mevcut takımı ve kulübenin performansı enerjisi çok yüksekti. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Turu geçmenin önemine değinen avcı, "Rakibe bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bu turu geçmek çok önemliydi. Bir sonraki tur için de önümüzdeki hafta en iyi şekilde hazırlanmak ve oradan da iyi bir sonuçla çıkmak bütün amacımız. Umarım bunu gerçekleştiririz." diye konuştu.

Ruzomberok cephesi

Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana da Trabzonspor ile eşleştiklerinde zor bir rakiple eşleştiklerinin bildiklerini ifade ederek, "Daha kolay bir rakip isterdim. Bizim için çok zor bir eşleşme oldu. Trabzon hakkında fazla bilgimiz yoktu. Eşleşme geldiğinde basit bir planımız vardı, sabırlı olmak üzerine ve elimize geçen pozisyonları değerlendirmek istiyorduk ama çok pozisyon kaçırdık. İlk maçtan sonra çok gol kaçırdığımız için ikinci maç için çok umudumuz kalmamıştı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunun altını çizen Smetana, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor çok büyük bir takım o yüzden karşılaştıramıyorum. Organizasyonu karşılaştırdığımızda bizim takımımızdan çok çok farklı. Öncelikle çok ciddi bir bütçe farkı var. Buna rağmen kafa kafaya oynadık. Bunu söyleyebilirim. Trabzonspor'da bundan sonrası için Avrupa Ligi'nde olacaktır. Çok kaliteli bir ekip. Henüz bu maç için bir şey düşünmüyoruz. Tek düşündüğümüz biraz dinlenmek. Birkaç gün dinlendikten sonra muhtemel Hajduk Split eşleşmesi için planlarımızı yapmaya başlayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı - Son Dakika
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