Trabzonspor, Ruzomberok'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Trezeguet'in derinlemesine pasında topla buluşan Draguş'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fruhwald'ın solundan auta çıktı.
63. dakikada Tucny'in pasında topla buluşan Lavricink'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
65. dakikada Cihan Çanak'ın derinlemesine pasında Visca toplu buluştu. Bu oyuncunun yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Draguş, ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fruhwald'ın sağından ağalarla buluştu. 1-0
72. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fruhwald'ta kaldı.
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Barisiç dk. 84), Lundstram, Ozan Tufan (Bardhi dk. 72), Visca, Cihan Çanak (Enis Destan dk. 81), Trezeguet (Umut Güneş dk. 81), Draguş (Nwakaeme dk. 72)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Umut Bozok, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Orsiç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis (Köstl dk. 56), Gomala, Luteran (Müdry dk. 56), Lavrincik, Tucny, Hladik (Domonkos dk. 80), Gerec (Bod'a dk. 71), Chrien (Chobot dk. 71)
Yedekler: Sokol, Domonkos, Jackuliak, Madlenak, Kelemen
Teknik Direktör: Ondrej Smetana
Gol: Draguş (dk. 65) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Cihan Çanak (Trabzonspor) - TRABZON
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