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Trabzonspor, Salzburg ile Yarı Finalde

Trabzonspor, Salzburg ile Yarı Finalde

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak.

24.04.2025 15:25
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Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Salzburg ile yapacağı yarı final maçının tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, Colovray Spor Merkezi'nde teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, penaltı çalışmasıyla sona erdi.

Eyüp Saka, antrenmanın ardından AA muhabirine, Salzburg maçının da öncekiler gibi çok zor olacağını söyledi.

Tempolu, coşkulu ve presli bir maç olacağını düşündüğünü belirten Saka, "Saha içerisinde biz kendi çalışmalarımızı, oyunumuzu uygulayarak rakibe karşı neler yapabileceğimizi planlayarak, bu planlar üstünden giderek, taktik disipline uygun, düzenli bir takım olarak sahada olmak ve bugüne kadar başardığımız gibi bundan sonra da yine ilkleri başarmak ve finale çıkmak istiyoruz." dedi.

Eyüp Saka, Salzburg karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, "Her rakibe çok saygı duyuyoruz. Hiçbir rakip bir başkasından daha az değerli değil. Bana Trabzonspor- Barcelona finali yakışır gibi geliyor. İçimden ve gönlümden geçen o. Yaşayıp göreceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim." diye konuştu.

Kadrodaki 13 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanmasının da oyuncular için değerli olduğunu aktaran Saka, şunları kaydetti:

"Bu imza onlar için bir son değil, aslında bir başlangıç. Onlara bu başarıdan dolayı verilen bir şans, bir kapı açma diyebiliriz. Bundan sonra yapacakları futbol yaşantıları için çok daha değerli olacak. Dolayısıyla onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu imzalar futbol yaşantılarına başarı dolu kapılar açmış olur."

Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Arda Öztürk ise Salzburg karşısında kazanarak finale kalmak istediklerini dile getirerek, "Yarı final ve final maçlarımız var önümüzde. Güçlü rakibe karşı, güçlü bir oyun oynayıp bir üstünlük kurmaya çalışacağız. Maçı kazanmayı düşünüyoruz, inşallah finale çıkacağız." dedi.

Arda Öztürk, turnuvada kalan diğer üç takımın daha önce şampiyonluk yaşadığına dikkati çekerek, "İki bordo-mavi takımın final oynaması çok güzel bir duygu olur. İnşallah biz de ilk şampiyonluğumuzu kazanır, ülkemize kupayı götürürüz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, bireysel hedefleriyle ilgili olarak da "14 yaşında Trabzonspor'dan içeriye girdim. Sağ olsun hocalarım, arkadaşlarım beni içlerine aldı. Çok sorun olmadı, bugünlere kadar geldik. İnşallah ilk önce Trabzonspor A takımına çıkmak gibi bir hedefim var. Orada kalıcı olup, kupalar kazandıktan sonra inşallah Ahmetcan (Kaplan) abim gibi Avrupa'ya giderim." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Salzburg ile Yarı Finalde - Son Dakika

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