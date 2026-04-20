Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 23 Nisan Perşembe günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo, pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.