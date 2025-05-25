Trabzonspor - Samsunspor Maçının İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Zeki Yavru'nun pasında ceza yayına yakın bir noktadan Ntcham'ın bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
19. dakikada Samsunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mendy'nin şutunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
27. dakikada Samsunspor savunmasından gönderilen uzun topla buluşan Emre Kılınç, kaleci Muhammet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkaçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Sikan
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Lundstram, Cham, Ozan Tufan, Banza, Serdar Saatçı, Draguş, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Marc Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata
Yedekler: Halil Yeral, Gomes, Celil Yüksel, Muja, Soner Aydoğdu, Marius, Tait, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Emre Kılınç (dk. 27) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Mendy (Trabzonspor), Dimata (Samsunspor) - TRABZON
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