Trabzonspor Sivasspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor Sivasspor ile berabere kaldı

Trabzonspor Sivasspor ile berabere kaldı

Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak yeni sezona 1 puanla başladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ortaya konan futbol ise memnuniyet yaratmadı.

12.08.2024 12:03
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Trabzonspor'un deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak, yeni sezona 1 puanla başlangıç yapılması moralleri bozdu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan bordo mavililerde ortaya konan futbol ise memnun etmedi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında galibiyet hedefiyle çıktığı Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönebildi. Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ilk haftada alınan beraberlik ve ortaya konan futbol ise taraftarları memnun etmedi.

Sivas deplasmanından aldığı 1 puanla ilk haftada 10'uncu sırada yer alan bordo-mavili takım, Süper Lig'in 2'nci haftasını BAY takım olarak geçirecek. Karadeniz ekibi, 15 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Rapid Wien ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan bordo-mavililerin Süper Lig'e beraberlikle başlaması kentteki yerel basında da farklı başlıklarla okuyuculara aktarıldı.

Trabzon yerel basınının bugünkü manşetleri şu şekilde:

Karadeniz gazetesi: Golü biz mi atacağız?

Sonnokta: Fırtına Sivas duvarını aşamadı.

Kuzey Ekspres: Biri tutar, biri bakar.

Taka gazetesi: Bu futbola 1 puan çok.

Günebakış: Trabzon'dan sessiz başlangıç.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Sivasspor ile berabere kaldı - Son Dakika

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