Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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