Trabzonspor, Sivasspor maçında kadroda değişiklik yaptı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynanan müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda değişikliğe gitti.

Karadeniz temsilcisi, Sivasspor maçına Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Malheiro, Trezeguet, Cihan Çanak, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca ve Dragus ilk 11'iyle çıktı.

Avcı, Eren Elmalı yerine Barisic, Lundstram yerine Okay Yokuşlu, Ozan Tufan'ın yerine Trazeget ve Mendy'nin yerine Bardi'ye kadroda şans verdi.

Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribüne, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı "İyi ki varsın Eren" yazılı pankart asıldı.

Net Global Sivasspor'un kadrosu

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ligin ilk maçında Trabzonspor karşısında ilk 11'de Nikolic, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard ve Manaj'a şans verdi.

Sivasspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermezken Trabzonspor taraftarları kendilerine ayırılan tribünden maçı takip etti.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, maç öncesinde saha kenarında tribünleri selamladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, karşılaşma öncesinde Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz'a plaket ve Sivasspor forması verdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a plaket taktim etti.