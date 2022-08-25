Antrenmanda, Kopenhag maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise koordinasyon, rondo ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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