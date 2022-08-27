Ligin 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor 'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Danimarka 'nın Kopenhag takımı ile sahasında 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika

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