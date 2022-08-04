Trabzonspor, İstanbul'a 4 eksikle gitti

Trabzonspor , Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk maçı olan İstanbulspor müsabakası hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana hareket etti. Sezonu Süper Kupa sevinci ve sakatlıklarla açmaya hazırlanan bordo mavililer, İstanbul'a 4 eksikle gitti.

Kaynak: DHA

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