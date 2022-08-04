Trabzonspor, İstanbul'a 4 eksikle gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, İstanbul'a 4 eksikle gitti

04.08.2022 17:59
Trabzonspor, İstanbul'a 4 eksikle gitti

Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk maçı olan İstanbulspor müsabakası hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana hareket etti.

Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk maçı olan İstanbulspor müsabakası hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana hareket etti. Sezonu Süper Kupa sevinci ve sakatlıklarla açmaya hazırlanan bordo mavililer, İstanbul'a 4 eksikle gitti.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun açılış maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. 17 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan bordo mavililer, yarın oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

SEZON AÇILIŞINDA 4 EKSİKMehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 13.30'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik idman yapan oyuncular, saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti. Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.Trabzonspor'un 24 isimden oluşan İstanbulspor kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Evrard Kouassi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius"

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Kaynak: DHA

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