Sahasında Fenerbahçe'yi de deviren Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı - Son Dakika
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Sahasında Fenerbahçe'yi de deviren Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı

24.12.2022 22:33

Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Karadeniz ekibinin bu alandaki en yakın rakibi ise 6 maçlık yenilmezlik serisi olan Adana Demirspor.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, çılgın istatistiğini devam ettiriyor. Ligin lideri 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-Mavililer, iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça taşıdı.

KARİYERİNİN EN UZUN SERİSİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iç sahadaki son 32 lig maçını kaybetmedi ve teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı. 20 galibiyet, 12 beraberlik aldılar.

ADANA DEMİR 6 MAÇ

Trabzonspor'un bu alandaki en yakın rakibi 6 maçlık yenilmezlik serisi ile Adana Demirspor. Bordo-Mavililer bu istatistikte açık ara zirvede.

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"FENERBAHÇE'Yİ BİLİYORDUK"

Abdullah Avcı maçın ardından, "Güçlü tarafını da güçsüz tarafını da net şekilde bildiğimiz bir takımdı Fenerbahçe. İyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldık" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Sahasında Fenerbahçe'yi de deviren Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahasında Fenerbahçe'yi de deviren Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı - Son Dakika
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