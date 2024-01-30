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Trabzonspor Taraftarı Talha Sürmen, Burak Yılmaz'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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Trabzonspor Taraftarı Talha Sürmen, Burak Yılmaz'ı Tebrik Etti

Trabzonspor taraftarı olan Talha Sürmen, 2010 yılında Kayserispor maçı için şehre gelen Trabzonspor takımını karşılayarak golcü futbolcu Burak Yılmaz ile fotoğraf çektirmişti. Sürmen, aradan geçen 14 yıl sonra Kayserispor'da Teknik Direktör olarak göreve başlayan Burak Yılmaz'ı tebrik etmek için yine yanındaydı. Burak Yılmaz'ın 14 yıl önceki maçta sarı kart gördüğü hatırlatıldı.

Trabzonspor Taraftarı Talha Sürmen, Burak Yılmaz\'ı Tebrik Etti
30.01.2024 - 10:37,
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Trabzonspor taraftarı olan Talha Sürmen; 2010 yılında Kayserispor maçı için şehre gelen Trabzonspor takımını karşılayarak golcü futbolcu Burak Yılmaz ile fotoğraf çektirmişti. Sürmen; aradan geçen 14 yıl sonra Kayserispor'da Teknik Direktör olarak göreve başlayan Burak Yılmaz'ı tebrik etmek için yine yanındaydı.

O dönem 10 yaşında olan Talha Sürmen; Burak Yılmaz 2010 yılında Trabzonspor forması giyerken deplasman maçı için geldiği Kayseri'de takımı karşılayarak fotoğraf çektirdi. Burak Yılmaz'ın 14 yıl sonra Kayserispor'a Teknik Direktör olarak göreve başlamasıyla Talha Sürmen imza törenine katılarak Yılmaz'a başarılar diledi. 26 Eylül 2010 tarihinde oynanan Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona ererken Burak Yılmaz 48. dakikada sarı kart görmüştü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz; Kayserispor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalarken takım ile çıktığı ilk lig maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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