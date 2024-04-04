Trabzonspor Taraftarları TFF Binası Önünde Protesto Etti

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- Trabzonspor taraftarları Trabzon'daki TFF binası önünde toplandı

TRABZON - Trabzonspor taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararları protesto etmek için Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplanarak federasyonu istifaya davet etti.

Trabzonspor Taraftar Grupları gece geç saatlerde Trabzon'unun Faroz Mahallesinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü binası önünde toplanarak alınan kararları protesto ederek federasyonu istifaya davet etti.

Taraftar Grupları adına açıklamalarda bulunan Murat Günaydın, haksızlıklara karşı duran bir şehrin çocukları olduklarını belirterek, "TFF'yi protesto için burada toplandık. Yıllardır haksız rekabetle kirli oyunların kurbanı seçildik. Üzerimize oyunlar oynandı. Başarılarımız gölgelemek için her yola baş vurdular. Hak etmediğimiz cezalara maruz bırakılarak bizi kirli oyunlarının içine çekmeye çalıştılar. Alınan haksız kararları şiddetle kınıyoruz. Yapılan haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz sessiz kalmayacağız. Onurlu dik duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.