Trabzonspor Taraftarları TFF Binası Önünde Protesto Etti

- Trabzonspor taraftarları Trabzon'daki TFF binası önünde toplandı
TRABZON - Trabzonspor taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararları protesto etmek için Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplanarak federasyonu istifaya davet etti.
Trabzonspor Taraftar Grupları gece geç saatlerde Trabzon'unun Faroz Mahallesinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü binası önünde toplanarak alınan kararları protesto ederek federasyonu istifaya davet etti.
Taraftar Grupları adına açıklamalarda bulunan Murat Günaydın, haksızlıklara karşı duran bir şehrin çocukları olduklarını belirterek, "TFF'yi protesto için burada toplandık. Yıllardır haksız rekabetle kirli oyunların kurbanı seçildik. Üzerimize oyunlar oynandı. Başarılarımız gölgelemek için her yola baş vurdular. Hak etmediğimiz cezalara maruz bırakılarak bizi kirli oyunlarının içine çekmeye çalıştılar. Alınan haksız kararları şiddetle kınıyoruz. Yapılan haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz sessiz kalmayacağız. Onurlu dik duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede olaylara müdahale sırasında otomobilin çarpması sonucu yaralanan genci hastanede ziyaret etti. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve kazaya ilişkin inceleme devam etmektedir.
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikten sonra Trabzon'a döndü. Taraftarlar, Trabzon Havalimanı'nda meşaleler ve marşlar eşliğinde takımı karşıladı. Adalet talepleri ve TFF'ye istifa çağrıları yapan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyetle dönünce taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti. Bordo-mavili taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü önünde protesto düzenledi ve takımlarını gece saatlerinde coşkuyla karşıladı. Trabzonsporlu oyuncuların moralinin yüksek olduğu gözlendi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
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